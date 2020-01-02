Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

2 января 2020 15:28 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изменение названия стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.

Отмечается, что ГПУ была "политизированной, разделенной на сферы влияния" и ориентированное на "ведомственные войны". Ее работой были недовольны украинцы: по данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к прокуратуре высказали 70% опрошенных.

"В системе Генеральной прокуратуры находились прокуроры, которые вместо работы в интересах правосудия обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В рамках реформы была проведена переаттестация кадров, после которой 55% прокуроров оставили органы из-за служебного несоответствия.

Должность нового генерального прокурора Украины в августе 2019 года занял бывший замминистра юстиции и замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. До этого ГПУ руководил экс-глава МВД в правительстве Юлии Тимошенко и бывший лидер "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.

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