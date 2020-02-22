Процесс установки Windows 10 усложнился

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что, в свою очередь, усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает профильный немецкий сайт DrWindows.

Глобальная учетная запись может служить для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, но теперь, устанавливая продукт, придется вводить вспомогательную информацию. Редакция DrWindows отмечает, что глобальная учетная запись обязательна только при инсталляции системы, после завершения процесса от нее можно избавиться.

Согласно отзывам пользователей, новые правила установки системы действуют глобально. Теперь единственным способом миновать процедуру ввода данных учетной записи Microsoft является установка Windows с отсутствующим подключением к Сети.

Ранее Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы.

Обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, вызвало на устройствах различные баги — от замедления работы компьютеров до произвольной отмены изменений в настройках.

Компания признала критические проблемы c обновлением и опубликовала инструкцию, как его удалить.