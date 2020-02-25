Парламент Турции призвал дать необходимую оценку Ходжалинской трагедии

В мире 25 февраля 2020 12:46 (UTC+04:00)
Парламент Турции призвал дать необходимую оценку Ходжалинской трагедии

БАКУ /Trend/ - Парламент Турции призвал дать необходимую оценку Ходжалинской трагедии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на заявление Комитета по внешним связям турецкого парламента.

Было отмечено, что трагедия в Ходжалы является черным пятном в истории человечества.

«Турция осуждает массовое убийство азербайджанцев со стороны Армении и требует вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Турция всегда поддерживала и будет поддерживать Азербайджан.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

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