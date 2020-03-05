Dow Jones подскочил более чем на тысячу пунктов

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи значительно выросли к завершению торговой сессии в среду на фоне оптимистичных для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена результатов первичных выборов (праймериз) в 14 штатах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, к закрытию торгов американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 1173,45 пункта (4,53%), до 27 090,86. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 126,75 пункта (4,22%), до уровня 3130,12. Индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 334 пункта (3,85%), установившись на отметке 9018,09 пункта.

В США в "супервторник" отбирали делегатов в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Как передают газета The New York Times и другие ведущие американские СМИ, Байден одержал победу в десяти штатах: Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Северной Каролине, Оклахоме, Техасе и Теннесси. Сенатор Берни Сандерс пока только лидирует в Калифорнии и победил в трех штатах - Вермонте, Колорадо и Юте.

С учетом предварительных итогов "супервторника" и предыдущих этапов первичных выборов Байден по числу голосов поддерживающих его делегатов поднялся на первое место. Бывший вице-президент получил суммарно уже 433 голоса. Сандерса поддерживают 388 делегатов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.