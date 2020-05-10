Число смертей пациентов с коронавирусом во всем мире превысило 279 тыс.

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в понедельник достигло 279 311. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки в мире обнаружено более 85 тыс. новых случаев коронавируса, общее число заболевших превысило 4 млн человек.