За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 87 тыс.

В мире 16 мая 2020 23:05 (UTC+04:00)
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 87 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире возросло за сутки почти на 87 тыс., приблизившись к 4,43 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 5 тыс. и превысило 302 тыс., сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 16 мая в мире были зарегистрированы 4 425 485 инфицированных и 302 059 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 86 827, а умерших - на 4 940. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 1 909 483. За сутки оно возросло на 45 015. Число умерших увеличилось на 3 123 и достигло 115 057. В Европе насчитывается 1 848 445 заразившихся и 164 723 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 22 150, а умерших - на 1 446.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 16 мая там выявлено 315 668 инфицированных, зафиксирован 9 701 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 10 479, умерли 143 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 382 362 человека. Далее следуют Россия (272 043), Великобритания (236 715), Испания (230 183), Италия (223 885), Бразилия (202 918), Германия (173 772), Турция (146 457), Франция (139 646) и Иран (116 635).

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