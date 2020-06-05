ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинские маски, когда наблюдается ускоренное "активное массовое распространение" коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию. То есть теперь организация советует носить маски всем, но в определенных случаях, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как пояснил лава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, носить маски следует, к примеру, в общественном транспорте, магазинах или других помещениях, которые люди часто посещают.

Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения масок. Так в апреле Роспотребнадзор публиковал рекомендации ВОЗ, в которых констатировалось, что медицинская маска не нужна здоровым людям, "так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей". Тогда их советовали надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих.

Отмечалось, что ношение масок, при отсутствии показаний, может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук.

Во многих странах вводятся требования ношения масок в общественных местах.

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400 тысяч человек скончалось.

В настоящее время многие страны начали ослаблять ограничительные меры, однако призывают граждан продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.