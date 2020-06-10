Опубликованы правила путешествий во все страны мира во время пандемии

В сети появилась интерактивная карта путешествий во все страны мира во время пандемии коронавируса. Проект опубликован на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Там, в частности, отображены все правила въезда в те или иные государства, действующие в связи со вспышкой заболевания: ограничения авиасообщения, закрытые границы или обязательное прохождение карантина.

Каждая территория помечена цветом, отображающим строгость принятых мер: темно-синий для «полностью закрытых» стран, светло-синий для «частично закрытых», бледно-синий — для стран «без ограничений», белый — для тех, где «информация об изменениях обновляется».

Отмечается, что данные карты регулярно дополняются с учетом всех изменений в мире на фоне распространения COVID-19.

8 июня стало известно о том, что россиянам разрешили выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников — соответствующее распоряжение уже подписано правительством страны. Кроме того, выехать за границу смогут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах.