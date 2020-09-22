Индексы в Нью-Йорке понизились на фоне опасений отсрочки мер по стимулированию экономики

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник к закрытию сессии резко понизились. Как отметила газета The Wall Street Journal, снижение индекса Dow Jones породило опасения у многих инвесторов по поводу того, что в будущем на рынке возможны новые потрясения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones понизился на 509,72 пункта (-1,84%) и остановился на уровне 27 147,70. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 38,41 пункта (-1,16%), до отметки 3 281,06. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 14,48 пункта (-0,13%), до уровня 10 778,80.

Котировки Microsoft выросли на 1,27%, Apple - на 3,37%, а котировки Alphabet понизились на 1,11%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,94%, до $39,68 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,39%, до $1 918,00 за тройскую унцию.