Telegraph сообщила возможное название вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech, успешно прошедшая третью фазу испытаний, может получить название Covuity. Об этом сообщила в субботу британская газета The Daily Telegraph, которая изучила заявки компаний на регистрацию товарного знака в Евросоюзе и США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, заявка на название Covuity, в которой данный препарат характеризуется как "вакцина для использования людьми", была подана в компетентные органы ЕС 30 мая. Регулятор одобрил это обращение в начале ноября. Кроме того, заявка на регистрацию товарного знака была подана 1 июня в Соединенных Штатах, но там разрешение пока не получено. Отмечается, что Pfizer и BioNТech уже зарегистрировали доменное имя covuity.com.

По информации газеты, среди других возможных названий вакцины от коронавируса значатся Rnaxcovi, Kovimerna и Comirnaty. В настоящий момент они также проходят процедуру регистрации товарного знака в Евросоюзе и США. Во всех приведенных выше вариантах обыгрывается название заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Издание указало, что разработчики препарата всерьез подошли к выбору наименования, поскольку в условиях пандемии по всему миру оно может стать универсальным и нарицательным, как это произошло в свое время с ацетилсалициловой кислотой, более известной как аспирин.