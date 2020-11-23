Страны G20 поддержат развивающиеся и наименее развитые страны в противостоянии пандемии

В мире 23 ноября 2020 01:14 (UTC+04:00)
Страны G20 поддержат развивающиеся и наименее развитые страны в противостоянии пандемии

"Мы нацелены возглавить мировые усилия в создании уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного будущего после COVID-19. Пандемия и ее беспрецедентные последствия, приведшие к потерям человеческих жизней, ущербу для материального благополучия и экономик, обернулись мощнейшими потрясениями, которые выявили проблемы в нашей готовности и способности к реагированию, а также показали общий характер наших вызовов", - отмечается в документе.

Страны Группы двадцати обязались "продолжать прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить жизни людей, оказать поддержку, особенно наиболее уязвимым группам населения, а также возвратить экономики на траекторию роста, сохранить и создать рабочие места для всех". "Мы по-прежнему преисполнены решимости оказать помощь всем развивающимся и наименее развитым странам, которые сталкиваются с комплексным воздействием пандемии COVID-19 на сферу здравоохранения и социально-экономическую ситуацию, признавая наличие особых проблем в странах Африки и малых островных развивающихся государствах. Мы отмечаем необходимость срочного установления контроля над распространением вируса, что имеет ключевое значение для поддержки восстановления мировой экономики. Мы полны решимости продолжать, пока это необходимо, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для сохранения жизни людей, рабочих мест и доходов населения, поддержки восстановления мировой экономики, а также повышения устойчивости финансовой системы при одновременном предотвращении рисков снижения экономической активности", - подчеркивается в коммюнике.

Отсрочки по выплате долгов
Весьма важным итогом завершившегося в воскресенье саммита стало решение о продлении до июня 2021 года отсрочки по выплате странами платежей по обслуживанию долга. "Мы полны решимости реализовать Инициативу о предоставлении отсрочки по обслуживанию долга для стран с низким уровнем дохода (DSSI), включая продление срока ее действия до конца июня 2021 года, что позволит странам, которые подпадают под ее охват, приостановить выплаты по обслуживанию двусторонних государственных долговых обязательств. Предварительные доклады Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка свидетельствуют о том, что наряду с экстренным финансированием DSSI в значительной степени способствует увеличению расходов в целях преодоления пандемии коронавируса. Всем государственным двусторонним кредиторам следует реализовывать инициативу в полном объеме и на условиях прозрачности", - указывается в итоговом документе.

Кроме того, как заявила "двадцатка", "с учетом масштаба вызванного COVID-19 кризиса, рисков долговой устойчивости и ухудшения экономических перспектив во многих странах с низким уровнем дохода после завершения DSSI может потребоваться индивидуальная работа с долговыми обязательствами отдельных стран".

В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими доходами уже воспользовались этой инициативой. На саммите было заявлено также, что еще ряд стран намерены присоединиться к ним. По состоянию на 13 ноября 46 государств направили запросы на участие в DSSI, что, согласно имеющейся оценке, позволит им приостановить выплаты по обслуживанию долга на сумму $5,7 млрд в 2020 году.

Доступ к вакцине
В итоговом коммюнике подчеркивается, что страны Группы двадцати "мобилизовали ресурсы для решения неотложных финансовых задач в сфере глобального здравоохранения в целях поддержки научных исследований, разработки, производства и распределения безопасных и эффективных средств диагностики, лечения и вакцин против COVID-19". "Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы обеспечить доступ к ним всех людей на равноправной основе и по приемлемым ценам, следуя при этом нашим обязательствам по поощрению инноваций", - заверили они.

Одновременно с этим "двадцатка" обязалась "укреплять глобальную готовность к пандемиям, предупреждению, обнаружению и реагированию на них", подтвердив "приверженность полному соблюдению международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения, повышению эффективности их осуществления, в том числе за счет укрепления потенциала нуждающихся стран, и продолжению обмена актуальными, прозрачными и стандартизированными данными и информацией".

Базовая ценность - жизнь и здоровье людей
В течение двух дней на саммите выступали главы государств и правительств крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в которых, по данным Всемирного банка, проживает 64% населения планеты и в общей сложности находится 80% мирового ВВП.

Главной темой встречи стала борьба с коронавирусом и его влияние на мировую экономику. Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги по противодействию вызванному пандемией кризису, оказанию помощи наиболее пострадавшим странам, разработке вакцины. Они также затронули вопросы, связанные с инновациями, укреплением сферы здравоохранения, поддержкой наиболее уязвимых групп общества и сохранением экосистемы планеты.

В конце второго дня работы саммита король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально передал председательство в Группе двадцати Италии. "Мы желаем Италии всяческих успехов в проведении у себя G20 в следующем году. Саудовская Аравия продолжит играть важную роль в "двадцатке" с целью поиска решений. Мы будем работать в Группе двадцати, чтобы дать людям больше возможностей и сохранить нашу планету", - подытожил монарх.

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