Более 59 млн человек в мире заразились коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 59 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 59 128 645, умерли 1 395 658 человек, выздоровели 37 849 172 заразившихся.

Наибольшее число заражений - 12 414 292 случая - выявлено в США. Далее по числу заражений следует Индия с 9 139 865 выявленными случаями заражения и Бразилия, где заразились 6 087 608 человек.