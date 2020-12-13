SpaceX сообщила о выводе на орбиту американского спутника SXM-7
Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7. Старт состоялся в 12:30 по времени восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Трансляция велась на сайте компании. Пуск планировался на пятницу и был отложен из-за сильного ветра.
"Развертывание SXM-7 подтверждено", - написали представители SpaceX в Twitter.
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