SpaceX сообщила о выводе на орбиту американского спутника SXM-7

Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7. Старт состоялся в 12:30 по времени восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трансляция велась на сайте компании. Пуск планировался на пятницу и был отложен из-за сильного ветра.

"Развертывание SXM-7 подтверждено", - написали представители SpaceX в Twitter.