Правительство Японии наградит команду разработчиков зонда "Хаябуса-2"

Правительство Японии приняло решение вручить команде разработчиков космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") благодарственную грамоту от лица премьер-министра страны Ёсихидэ Суги за вклад в исследование космоса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Было принято решение вручить благодарность премьер-министра участникам команды "Хаябуса-2" за их вклад в исследование космического пространства. Церемония по этому случаю пройдет в резиденции премьера на этой неделе 17 декабря", - сказал он.

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому космическому телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Впоследствии она была доставлена в лаборатории Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) рядом с Токио.

Специалисты JAXA уже вскрыли капсулу и обнаружили внутри многочисленные частицы грунта. Они имеют темный цвет. К непосредственному анализу образцов после их предварительной сортировки в JAXA смогут приступить примерно к лету следующего года.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.