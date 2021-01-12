Более 566 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки - ВОЗ

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 89,7 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 566 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 9,3 тыс., превысив 1,94 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 20:40 (GMT+4) 12 января в ВОЗ поступили сведения о 89 707 115 инфицированных и 1 940 352 умерших. Число заразившихся увеличилось на 566 186, умерших - на 9 371.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 54% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (309 078), на втором месте - регион Европы (173 540), на третьем - Африка (25 493).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 22 229 803. Далее следуют Индия (10 479 179), Бразилия (8 105 790), Россия (3 448 203), Великобритания (3 118 522), Франция (2 740 656), Италия (2 289 021), Испания (2 111 782), Германия (1 933 826), Колумбия (1 786 900), Аргентина (1 722 217) и Мексика (1 534 039).