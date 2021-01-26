В ВОЗ назвали сумму ущерба от отсутствия равного доступа к вакцинам от COVID-19

Отсутствие равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире может привести к серьезным потерям для мировой экономики, превышающим $9 трлн. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он сослался на исследование, проведенное по заказу Международной торговой палаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вакцинный национализм" может обойтись глобальной экономике в $9,2 трлн, и почти половину этих потерь - $4,5 трлн - могут понести наиболее богатые экономики", - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что на финансирование доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания в рамках международного партнерства ACT-Accelerator в 2021 году требуется $26 млрд. В случае получения полного финансирования на эти цели каждый вложенный в это партнерство доллар принесет $166, сказал Гебрейесус.

"Вакцинный национализм" может служить краткосрочным политическим интересам. Однако в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны - поддержать "вакцинное равенство", - констатировал он. Гендиректор напомнил, что богатые государства уже вовсю проводят сейчас вакцинацию от коронавируса, а наименее развитые страны в это время "смотрят и ждут". "Пока мы не победим пандемию повсеместно, мы не победим ее нигде", - заключил глава ВОЗ.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению [вызываемого коронавирусом заболевания" COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".