Более 376 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлены в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 105,8 млн, увеличившись за сутки более чем на 376 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 9,6 тыс., превысив 2,31 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:58 мск 8 февраля в ВОЗ поступили сведения о 105 805 951 инфицированном и 2 312 278 умерших. Число заразившихся увеличилось на 376 569, умерших - на 9 664.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 55% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (209 539), на втором месте - регион Европы (104 314), на третьем - Юго-Восточная Азия (24 154).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 654 965. Далее следуют Индия (10 838 194), Бразилия (9 497 795), Россия (3 983 197), Великобритания (3 945 684), Франция (3 282 220), Испания (2 913 425), Италия (2 636 738), Турция (2 531 456), Германия (2 288 545), Колумбия (2 151 207) и Аргентина (1 976 689).