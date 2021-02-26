Совет Безопасности ООН принял резолюцию по вакцинации
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о справедливом распределении вакцин от коронавируса, предложенную председательствующей в этом месяце в СБ ООН Великобританией. Об этом объявила в пятницу на заседании Совбеза постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Голосование в соответствии с правилами, действующими во время пандемии, проходило со вчерашнего дня в письменной форме. Документ призывает к справедливому распределению вакцин и заключению перемирия в зонах конфликта для проведения вакцинации.
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