Филиппины одобрили вакцины компаний Johnson & Johnson и Bharat Biotech
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин выдало разрешение на экстренное использование двух вакцин от коронавируса: американской компании Johnson & Johnson и индийской компании Bharat Biotech. Об этом во вторник со ссылкой на главу регулятора Роландо Энрике Доминго сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, оба препарата могут использоваться для вакцинации людей старше 18 лет.
30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 945,7 тыс., вылечились более 788,3 тыс. человек, умерли более 16 тыс. пациентов.
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