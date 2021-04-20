Новый глава Petrobras официально вступил в должность

Жоаким Силва и Луна в понедельник официально вступил в должность президента бразильской нефтегазовой компании Petrobras. Об этом говорится в публикации на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одними из главных задач, несомненно, являются укрепление Petrobras, работа с прицелом на будущее, с учетом требований безопасности и заботы об окружающей среде, акционерах и об обществе в целом, чтобы обеспечить наивысший доход от инвестированного капитала, рациональное наращивание нефтегазовых активов мирового уровня", - приводит слова нового главы пресс-служба предприятия. Силва и Луна также подчеркнул, что в этой работе необходимо учитывать интересы акционеров и потребителей, стремиться минимизировать волатильность, "не нарушая международного паритета".

Рынок позитивно воспринял заявления нового президента Petrobras. По итогам торговой сессии понедельника акции компании выросли более чем на 5%, в то время как основной индекс Ibovespa Сан-паульской фондовой биржи B3 потерял 0,15%.