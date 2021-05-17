Илон Маск не исключил возможности продажи биткойн-активов Tesla
Основатель и глава компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткойн-активы. Об этом свидетельствует твит Маска, отправленный в ответ на сообщение одного из пользователей сервиса микроблогов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Пользователь под ником CryptoWhale отметил, что в следующем квартале держатели биткойнов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткойн-активов, на что Маск ответил: "В самом деле".
Ранее стало известно, что Tesla приостановила продажу своих автомобилей за криптовалюту биткойн из-за неэкологичного способа ее получения.
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