Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса

В мире 13 июня 2021 03:24 (UTC+04:00)
Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса

Лидеры стран Группы семи (G7) обсудили в субботу на саммите в Карбис-Бэй причины возникновения коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство PA со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, который принял участие во встрече.

"Мы обсудили происхождение [вируса]", - сказал Гебрейесус, говоря о различных версия появления инфекции, охватившей в прошлом году весь мир, добавив, что эта тема "была затронута". "Мы считаем, что все версии должны обсуждаться, и мы должны перейти ко второму этапу, чтобы на самом деле установить происхождение", - приводит агентство слова главы специализированного учреждения ООН в области здравоохранения.

Гебрейесус отметил, что почти 3,75 млн человек умерли в мире от осложнений, вызванных инфекцией, и что из уважения к этим людям необходимо выяснить "происхождение вируса, дабы не допустить, чтобы это случилось вновь".

В конце мая ВОЗ подтвердила, что эксперты организации подготовят для ее генерального директора предложения о проведении второго этапа изучения происхождения коронавируса.

США последовательно на различных международных площадках проводят идею проведения "независимого международного расследования" происхождения коронавируса нового типа в Китае. Вашингтон пытается оказать давление на Пекин, чтобы добиться раскрытия всех китайских данных о пандемии и получения доступа к документам и зонам, связанным с первоначальным заражением. В американских СМИ также регулярно появляются версии об искусственном происхождении вируса.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил 24 мая на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности. Ни один сотрудник Уханьского института вирусологии по меньшей мере до марта 2021 года не заразился коронавирусом, указали в МИД КНР.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Встреча лидеров "семерки", неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, завершится в воскресенье принятием итогового коммюнике.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
США приветствуют передачу Азербайджаном армянской стороне задержанных армян - госсекретарь
США приветствуют передачу Азербайджаном армянской стороне задержанных армян - госсекретарь
Президент Евросовета высоко оценил передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карты минных полей
Президент Евросовета высоко оценил передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карты минных полей
Очередная победа Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана: Подписавшая акт о капитуляции Армения теперь вынуждена предоставить карты минных полей
Очередная победа Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана: Подписавшая акт о капитуляции Армения теперь вынуждена предоставить карты минных полей
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
НАТО выскажется против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования Европа 04:18
G7 запустит партнерство по поддержке "зеленых" инфраструктурных проектов В мире 03:51
Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса В мире 03:37
Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса В мире 03:24
Лидеры Британии, США и Австралии выступили за сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе В мире 03:09
В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек США 02:54
Депутаты Кнессета проголосуют за кабмин Израиля и изберут нового спикера Израиль 02:25
Глава МИД Дании поблагодарил финнов за поддержку футболиста Эриксена Европа 02:04
Пост ливанской армии обстреляли в долине Бекаа после задержания контрабандистов Арабские страны 01:47
Сборная России крупно проиграла Бельгии Спорт 01:32
В мире применили свыше 2,33 млрд доз вакцины от коронавируса В мире 01:21
Полиция Парижа вновь разгоняет нелегальную вечеринку на эспланаде Инвалидов Европа 00:56
Место на полет в космос с Безосом продали за $28 миллионов США 00:35
Лидеры G7 достигли консенсуса относительно подхода к Китаю В мире 00:13
Сотрудничество Туркменистана и UNCTAD может включать в себя стимулирование инвестиций Финансы 00:01
Финны обыграли датчан в матче чемпионата Европы по футболу Спорт 12 июня 23:43
Иран восстановил право голоса в ООН Политика 12 июня 23:28
В Грузии наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота Бизнес 12 июня 23:18
Государственный концерн «Türkmengaz» полностью погасил заем перед Китаем Энергетика 12 июня 23:17
Террористы YPG/PKK атаковали больницу на севере Сирии, 13 погибших Арабские страны 12 июня 23:11
США приветствуют передачу Азербайджаном армянской стороне задержанных армян - госсекретарь Политика 12 июня 22:32
Президент Евросовета высоко оценил передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карты минных полей Политика 12 июня 22:01
Очередная победа Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана: Подписавшая акт о капитуляции Армения теперь вынуждена предоставить карты минных полей Политика 12 июня 21:43
Отказ в аккредитации комментатора «Матч ТВ» на ЕВРО-2020 в Баку связан с регламентом УЕФА и азербайджанским законодательством - "Независимая газета" Политика 12 июня 21:25
Команда Азербайджана вышла в два финала ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии Общество 12 июня 21:08
Китай намерен к 2030 году осуществить миссию по сбору и доставке на Землю образцов с Марса Другие страны 12 июня 20:47
Гутерриш и Джонсон обсудили вопросы экологии и пандемии на саммите G7 В мире 12 июня 20:25
Шри-Ланка потребовала $40 млн от владельца сгоревшего у ее берегов судна Другие страны 12 июня 20:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели матч Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе (ФОТО) Политика 12 июня 19:45
Президент Ильхам Алиев утвердил контракт на строительство солнечной электростанции Политика 12 июня 19:22
Первая игра Евро-2020 в Баку завершилась вничью Спорт 12 июня 19:15
Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Агдамского района Политика 12 июня 19:01
Президент Ильхам Алиев: Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах Политика 12 июня 18:55
Президент Ильхам Алиев: Заявление, подписанное 10 ноября прошлого года, не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны Политика 12 июня 18:53
Президент Ильхам Алиев: Если Армения желает мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации Политика 12 июня 18:51
Президент Ильхам Алиев: Если Армения желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года Политика 12 июня 18:48
Президент Ильхам Алиев: Армения должна передать нам карту всех заложенных ими мин, сотен тысяч мин Политика 12 июня 18:46
Президент Ильхам Алиев: В последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей Политика 12 июня 18:44
Президент Ильхам Алиев: Вандализм и варварство – эти два слова можно использовать для того, чтобы показать содеянное армянским государством на наших землях в годы оккупации Политика 12 июня 18:40
Скончался 46-летний азербайджанский режиссер и актер Мехман Мамедов (ФОТО) Социум 12 июня 18:39
Президент Ильхам Алиев: Мы действовали в рамках международного права, на основе Устава ООН, предоставляющего всем странам право самозащиты Политика 12 июня 18:37
Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная нами в Отечественной войне, является новым этапом развития Азербайджана и региона Политика 12 июня 18:35
Президент Ильхам Алиев: Внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира Политика 12 июня 18:28
США увеличат число авиабаз с ядерным оружием США 12 июня 18:17
Глава МИД Азербайджана встретился с британской делегацией (ФОТО) Политика 12 июня 18:03
Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников в связи с COVID-19 Общество 12 июня 17:15
Учащиеся средней школы Нахчыванского гарнизона приняли участие в практических занятиях (ФОТОВИДЕО) Общество 12 июня 17:03
ЕВРО-2020: В Баку встречаются команды Уэльса и Швейцарии Общество 12 июня 16:57
В Азербайджанском высшем военном училище им. Г.Алиева прошли госэкзамены (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12 июня 16:51
Маслоэкстракционный завод строят в Казахстане Казахстан 12 июня 16:44
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 12 июня 16:43
В войсках Нахчыванского гарнизона завершились командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12 июня 16:41
В Азербайджане выявлен 61 случай заражения COVID-19, выздоровели 204 человека Общество 12 июня 16:40
Порты Турции перевалили более 19 млн тонн грузов из России Транспорт 12 июня 16:30
Узбекистан значительно увеличил импорт стали из Турции Бизнес 12 июня 16:16
Туркменистан сократил импорт турецкой стали почти наполовину Бизнес 12 июня 16:15
Порты Турции перевалили около 5 млн тонн грузов из Украины Транспорт 12 июня 16:09
Со следующего года в ситуации с COVID-19 наступит перелом - главный инфекционист Азербайджана Общество 12 июня 16:06
Говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 у населения пока рано - минздрав Азербайджана Общество 12 июня 16:03
Президент Ильхам Алиев: Италия становится одним из основных рынков для нашего природного газа Политика 12 июня 15:58
Турция увеличила экспорт стали в Грузию Бизнес 12 июня 15:58
Президент Ильхам Алиев: Многие итальянские компании активно функционируют в Азербайджане Политика 12 июня 15:56
Нормализация эпидемиологической ситуации в Азербайджане обуславливает новые ослабления карантина - минздрав Общество 12 июня 15:54
Порты Турции перевалили более 1,7 млн грузов из Саудовской Аравии Турция 12 июня 15:37
Мастер восковых фигур Сянан Эйнуллаев отмечает юбилей (ФОТО) Культура 12 июня 15:36
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Чингиза Каджара Политика 12 июня 15:32
Нахчыванская АР увеличила производство сельхозпродукции Бизнес 12 июня 15:13
Туркменистан незначительно сократил импорт цемента из Турции Туркменистан 12 июня 14:59
Известный писатель и ученый Чингиз Каджар похоронен на II Аллее почетного захоронения (ФОТО) Социум 12 июня 14:47
В Душанбе обновят систему теплоснабжения Таджикистан 12 июня 14:46
Госкомитет в Туркменистане приобретет запчасти Тендеры 12 июня 14:44
Посол КР в США встретился с и.о.первого заместителя помощника Госсекретаря США Кыргызстан 12 июня 14:43
В Алжире проходят выборы в нижнюю палату парламента Арабские страны 12 июня 14:38
В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек США 12 июня 14:35
Порты Турции перевалили более 5 млн тонн грузов из Греции Турция 12 июня 14:33
Австрия увеличила импорт цемента из Турции более чем наполовину Бизнес 12 июня 14:32
Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену на переговоры по СВПД Ядерная программа 12 июня 14:31
Иран увеличивает импорт цемента из Турции Бизнес 12 июня 14:27
НПЗ в Туркменистане приобретет нефть у иностранных компаний Энергетика 12 июня 14:26
Грузия увеличила импорт цемента из Турции Бизнес 12 июня 14:25
На рынке Узбекистана растет спрос на турецкий цемент Бизнес 12 июня 14:20
Порты Турции перевалили до 7 млн тонн грузов из Италии Турция 12 июня 14:18
Турецкий порт Амбарли принял более 300 судов Турция 12 июня 14:15
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю Финансы 12 июня 14:11
За неделю через аэропорт Бен-Гурион прошло рекордное с начала эпидемии число пассажиров Израиль 12 июня 14:11
Грузия привлекла значительные средства в виде иностранной помощи Финансы 12 июня 14:01
Грузия оценивает расходы госбюджета на борьбу с пандемией коронавируса Финансы 12 июня 13:56
В Баку покажут спектакль для 10-месячных детей Культура 12 июня 13:44
Грузия планирует профинансировать значительное число инвестпроектов Бизнес 12 июня 13:41
Один из субъектов РФ намерен усилить экономическое взаимодействие с Туркменистаном Бизнес 12 июня 13:37
Всемирно известный хореограф посетил Центр творчества Максуда Ибрагимбекова в Баку (ФОТО) Культура 12 июня 13:28
В Грузии строят скоростную автомагистраль в рамках транспортного коридора Север-Юг Транспорт 12 июня 13:26
Турция увеличила экспорт стали в Казахстан более чем на треть Турция 12 июня 13:25
Грузоперевозки через аэропорт турецкого Трабзона незначительно сократились с начала года Турция 12 июня 13:23
Порты Турции перевалили около 8 млн тонн сырой нефти Турция 12 июня 13:20
Германия увеличила импорт электротоваров из Турции Бизнес 12 июня 13:16
Полад Бюльбюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александра Ищеина Общество 12 июня 13:14
На рынке Казахстана растет спрос на турецкий цемент Энергетика 12 июня 13:13
Макрон сообщил Джонсону о необходимости начать новый этап в отношениях двух стран Европа 12 июня 13:11
У Литвы и Азербайджана еще лучшие возможности для дальнейшего экономического сотрудничества - вице-министр Экономика 12 июня 12:55
Все новости