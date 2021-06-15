В Эквадоре два человека погибли во время беспорядков в тюрьме
По меньшей мере два человека погибли, 11 получили ранения в Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом в понедельник сообщает телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в ходе беспорядков 28 заключенных попытались сбежать, но были задержаны. На территории тюрьмы в настоящий момент увеличено число сотрудников правоохранительных органов, ситуация взята под контроль.
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