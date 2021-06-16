Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась за неделю на 12% - ВОЗ

Более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 72 тыс. летальных исходов было зарегистрировано на минувшей неделе в мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в отчете ВОЗ.

По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, смертность - на 2%, больше всего заразившихся за неделю было выявлено в Индии - более 630 тыс.

"Общее число новых случаев заболевания и смерти продолжило снижаться: в течение недели с 7 по 13 июня пришли сообщения более чем о 2,6 млн заразившихся и более 73 тыс. умерших, что соответственно на 12% и на 2% меньше по сравнению с предшествующей неделей", - указала ВОЗ в своем эпидемиологическом бюллетене.

За неделю в мире было зарегистрировано 2 655 782 новых заразившихся и 72 528 летальных исходов. По состоянию на 13 июня с начала пандемии всего насчитывалось 175 333 154 случая инфицирования и 3 793 230 случаев смерти пациентов.