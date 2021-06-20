Трое детей и взрослый пострадали при стрельбе в Торонто
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы на детском празднике по случаю дня рождения в канадском городе Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на инспектора городской полиции Келли Скиннер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, в результате стрельбы были ранены годовалый и одиннадцатилетний мальчики, а также пятилетняя девочка. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, третий получил незначительные травмы. Кроме того, огнестрельные ранения получил 23-летний мужчина.
Скиннер заявила, что полиция ищет "нескольких подозреваемых". Другие подробности инцидента пока не раскрываются.
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