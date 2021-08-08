Стивен Кинг сообщил о планах написать роман о пандемии коронавируса

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о планах написать роман, который будет посвящен пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире программы The View с Вупи Голдберг, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — сказал Кинг.

По словам «короля ужасов», пандемия уже повлияла на содержание его новой книги «Билли Саммерс», которая была опубликована на этой неделе. По сюжету герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии, поэтому в произведении события разворачиваются в 2019 году.

Ранее Кинг назвал самый страшный фильм ужасов. Автор историй для таких фильмов, как «Сияние» и «Оно», заявил, что боялся, когда смотрел хоррор 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». «На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно!» — вспомнил писатель. Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов, которые приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль.