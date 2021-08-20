Контейнеровоз Ever Given благополучно прошел через Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, ставший в марте причиной полной блокировки русла Суэцкого канала, в пятницу успешно прошел эту водную артерию Египта в обратном направлении. Согласно данным портала MarineTraffic, судно вышло в Суэцкий залив и движется в Красное море. Пункт его назначения - Китай, свидетельствуют данные Управления Суэцкого канала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в навигационной службе канала подтвердили ТАСС, что контейнеровоз следует с неполной загрузкой, что облегчает его ход. В течение всего пути через канал судно сопровождали два буксира - спереди и сзади - с опытными лоцманами на борту.

23 марта шедший под панамским флагом Ever Given длиной 400 м перегородил одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. Как было озвучено 7 июля во время подписания примирительной сделки, точная сумма является конфиденциальной информацией, поэтому стороны не стали разглашать детали договоренностей. По данным источников в управлении, стороны после длительных переговоров, в течение которых судно находилось под арестом, договорились о компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в рассрочку в течение года.