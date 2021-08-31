Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекордные максимумы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

С начала августа индексы Dow и Nasdaq набрали 1,3% и 4% соответственно, S&P 500 вырос на 3%.

Ключевым событием минувшей недели стало выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Слова Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно.