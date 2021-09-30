Найден способ улучшить память человека

Исследователи из Великобритании выяснили, что транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) префронтальной коры головного мозга позволяет улучшить кратковременную вербальную память. Статья ученых опубликована в журнале PLOS Biology, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Специалисты из Университета Глазго совместно с коллегами из Бирмингемского и Оксфордского университетов проанализировали данные исследования 40 студентов, которых попросили запомнить списки слов. Половине из них делали медленную — с частотой в герц — повторяющуюся ТМС левой дорсолатеральной префронтальной коры. Участники контрольной группы получали ТМС в область макушки головы. Для проверки ученые повторили эксперимент таким же способом в отношении 24 студентов.

Выяснилось, что слова лучше запоминали те участники эксперимента, которым делали ТМС префронтальной коры. Анализ их электроэнцефалограмм показал, что ТМС уменьшала мощность бета-волн в теменной области мозга, участвующей в процессах восприятия информации. По мнению исследователей, повторяющаяся ТМС растормаживает теменную область, активность которой подавляет префронтальная кора, что приводит к улучшению памяти.