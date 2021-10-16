Зонд Lucy стартует для изучения астероидов вблизи Юпитера

В мире 16 октября 2021 01:32 (UTC+04:00)
Зонд Lucy стартует для изучения астероидов вблизи Юпитера

Американский космический аппарат Lucy, который поможет раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, в субботу стартует с миссией по изучению так называемых Троянских астероидов возле планеты Юпитер, сообщает НАСА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как полагают ученые, эти небольшие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца по той же орбите, что и планета, представляют собой остатки (окаменелости) первозданного протопланетного материала, из которого формировалась Солнечная система.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки SLC-41 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде во временное окно с 05:34 до 06:49 по времени Восточного побережья США (с 13:34 до 14:49 GMT+4).

Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

"Это уникальная возможность для открытий, поскольку мы будем исследовать далекое прошлое нашей Солнечной системы", - сказал научный сотрудник проекта Lucy в NASA Том Стэтлер.

Астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Lucy совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам в целях изучения геологии, химии и физики этих тел Солнечной системы.

Миссия аппарата длиной 6.3 млрд км продлится 12 лет. Lucy будет проводить исследования лишь во время сближений с астероидами. Вся его научная нагрузка состоит из средств дистанционных наблюдений. Никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Научные инструменты зонда позволят получить детальные снимки поверхности астероидов, определить их массу, свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ.

Первый пролёт аппарата мимо Троянского астероида вблизи Юпитера ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд изучит восемь астероидов.

Стоимость миссии оценивается $ 981 млн.

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