Бывшая сотрудница Facebook призвала компанию отказаться от планов по сквозному шифрованию

Введение сквозного шифрования в сервисах компании Facebook приведет к тому, что онлайн-платформы будут использоваться иностранными спецслужбами в целях шпионажа. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, cоответствующей точкой зрения поделилась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген в опубликованном в воскресенье интервью британской газете The Sunday Telegraph.

По ее словам, после запуска шифрования в приложении Messenger и социальной сети Instagram, которые принадлежат Facebook, компания лишится возможности отслеживать возможные "вредоносные операции представителей спецслужб". "Сквозное шифрование позволит Facebook устраниться [от модерирования контента] и послужит оправданием для бездействия", - сказала Хауген в преддверии запланированного на 25 октября выступления в британском парламенте в рамках дискуссий по законопроекту о безопасности в онлайн-среде.

В свою очередь представители Facebook сообщили, что разрабатываемые изменения направлены на обеспечение защиты конфиденциальных данных пользователей. "Сквозное шифрование как раз поможет нам гарантировать безопасность пользователей, в том числе огородить их от иностранного вмешательства и наблюдения, а также от хакеров и преступников. У нас будет возможность получать уведомления пользователей о подозрительных сообщениях, что поможет нам определять, идет ли речь о координированной атаке на наши сервисы", - указали в компании.