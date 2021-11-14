Назван пришедший на смену черному самый модный цвет

Журналисты назвали самый трендовый цвет нынешнего сезона, который пришел на смену классическому черному. Бежевые оттенки обрели широкую популярность среди знаменитостей. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", передает мнение экспертов моды издание The Sun.

В ходе исследования авторы материала проанализировали образы известных моделей, блогеров, инфлюэнсеров, предпринимателей и членов королевской семьи, в которых те выходили в свет в 2021 году. В результате они пришли к выводу, что звезды все чаще появляются на публике в одежде коричневого, бежевого, кремового и подобных цветов.

Например, осенью британская манекенщица Эбби Клэнси (Abbey Clancy) выбирала в качестве наряда карамельный кроп-топ, который оголял ее живот, коричневые джинсы прямого кроя, светлый тренч и белые кроссовки. В то же время супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появлялась в бежевых брюках-палаццо и лонгсливе, а также пальто и туфлях на каблуке цвета капучино.

Телеведущая Аманда Холден и актриса Зендея отдавали предпочтение более женственным образам. Так, последняя посетила 78-й Венецианский кинофестиваль в платье Balmain в тон кожи, а Холден прошлась по улицам Лондона в вязаном костюме, который состоял из юбки длины миди и кардигана, с бежевой сумкой в руках.

По мнению редакторов, монохромные наряды светлых оттенков позволяют их владельцам выглядеть дорого, при этом вещи необязательно должны быть представлены в линейках люксовых брендов.

Отмечается, что поклонницами однотонных костюмов в свое время были иконы стиля принцесса Диана, а также актрисы Мэрилин Монро и Грейс Келли.