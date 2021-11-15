В Мали при нападении боевиков погибли не менее четырех военнослужащих

По меньшей мере четверо военнослужащих правительственной армии Мали погибли, 14 получили ранения в воскресенье в результате нападения вооруженных боевиков. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации военных, трое пострадавших были эвакуированы на вертолете для оказания им медицинской помощи. Начальник Генштаба Мали выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.