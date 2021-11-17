Миру предсказали скорый переизбыток нефти

Мировой рынок скоро может столкнуться с переизбытком нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, пишет Bloomberg.

По прогнозам генсека ОПЕК, в декабре 2021 года мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, что приведет к перенасыщению. Причина, по мнению Баркиндо, заключается в том, что восстановление мировой экономики после пандемии будет постепенно замедляться.

Он подчеркнул, что запасы нефти восстанавливаются в течение последних шести недель, при этом такая перспектива дает ОПЕК право наращивать добычу нефти лишь постепенно. Процесс восстановления мировой экономики зависит от множества непредсказуемых факторов, поэтому осторожные действия организации, по его мнению, являются оправданными.