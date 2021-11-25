Авария на АЭС в Испании унесла жизнь человека

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате аварии на атомной электростанции в Испании. Там произошла утечка углекислого газа. Как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, авария произошла 24 ноября на АЭС в населенном пункте Аско в Каталонии.

По предварительным данным, утечка углекислого газа произошла в противопожарной системе. Пожарным и персоналу АЭС удалось восстановить безопасность на территории станции.

Радиоактивный фон в районе места происшествия не повышен, поскольку авария не связана с радиоактивностью.