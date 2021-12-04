Глава МВФ оценила влияние омикрон-штамма на темпы восстановления мировой экономики

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к снижению темпов восстановления мировой экономики. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на онлайн-форуме Reuters Next, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили прокомментировать последствия распространения нового штамма для восстановления мировой экономики. "Давайте будем предельно откровенны: новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики", - отметила она.

Как рассказала Георгиева, фонд "еще до появления этого нового штамма был обеспокоен тем, что восстановление [мировой] экономики, хотя и продолжается, теряет некоторый импульс". "Это связано с замедлением [темпов экономического] роста в двух странах, которые являются движущей силой [мирового экономического] роста - США и Китае. Поскольку дельта-штамм [нового коронавируса] привел к [экономическим] потрясениям, он вызвал дополнительные задержки в [общемировом] производстве", - пояснила глава организации.

По ее словам, данная ситуация "усиливает расхождения между странами, восстанавливающимися быстрее, и другими, кто отстает от них". Георгиева добавила, что следующий год "станет более напряженным с точки зрения" задолженности стран по всему миру. Она указала на необходимость в кратчайшие сроки решать проблему задолженности бедных стран.