На Олимпийские игры надвигается буря

В районе Пекина, где сейчас проходят Зимние Олимпийские игры, ожидается мощный снегопад, сообщается на сайте Китайского метеорологического управления, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Значительные снегопады ожидаются в том числе и в местах проведения игр.

«С 08:00 вчерашнего дня до 06:00 сегодняшнего дня мощные снегопады пройдут в некоторых частях центральной Внутренней Монголии, северном Шаньси, центральном и северном Хэбэе, Пекине, южном Тяньцзине, северо-восточном Хэйлунцзяне и северном Синьцзяне», - указано в сообщении метеорологов.