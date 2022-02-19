"Ювентус" дома сыграл вничью с "Торино" в туринском дерби

В мире 19 февраля 2022 03:14 (UTC+04:00)
"Ювентус" дома сыграл вничью с "Торино" в туринском дерби

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Торино» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1, передает Trend со ссылкой на Матч.

«Ювентус» вышел вперед на 13-й минуте после гола в исполнении голландского защитника Маттейса Де Лигта. Гости отыгрались в середине второго тайма — забил Андреа Белотти.

«Ювентус» занимает четвертое место в Серии А, «Торино» находится на 10-й строчке.

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