Найдено средство от опасного вида рака

Новозеландские исследователи из Университета Виктории в Веллингтоне нашли новое средство от опасного рака толстой кишки. Об этом сообщает Medical Express, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Основным предметом изучения стали медикаменты, которые на данный момент используются для лечения повышенного кровяного давления: бета-блокаторы, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина. Ученые провели анализ взаимодействия онкологических тканей с этими препаратами, и обнаружили, что эти лекарства делают раковые клетки менее активными.

Однако исследовательская группа планирует провести дополнительные исследования, и, в случае успеха, человечество приобретет новую методику лечения рака толстой кишки, которая влияет на раковые клетки с помощью недорогих пероральных медикаментов с низкими побочными эффектами.