Макгрегор хочет рассмотреть покупку «Челси»

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своем Twitter выразил заинтересованность в покупке лондонского «Челси», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о своем решении продать «Челси».

«Я хочу рассмотреть это, «Челси», - написал Макгрегор.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В феврале «cиние» cтали победителями клубного чемпионата мира.