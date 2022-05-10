Британские врачи назвали главные симптомы рака пищевода

Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) назвала основные симптомы рака пищевода, уточнив, что их можно принять за проблемы с другими органами пищеварительной системы. Об этом пишет Daily Express, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из возможных симптомов рака пищевода - трудности при глотании. Другие симптомы - регулярная тошнота и изжога, однако они могут сигнализировать и о других проблем с пищеварением. В любом случае специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

Также кашель, который долгое время не проходит или возникает, когда вы пытаетесь поесть, может быть вызван раком пищевода.

«Ваш стул может быть темнее - почти черным - если рак вызывает кровотечение из пищевода. Однако это редкость», - добавили в NHS. Также в редких случая при раке пищевода голос пациента может измениться - например, стать более хриплым или сиплым.