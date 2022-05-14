Страны G7 учредят группу для реагирования на климатические вызовы миру и стабильности

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) договорились о создании специального органа для реагирования на связанные с изменением климата вызовы миру и стабильности. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав МИД "семерки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены работать с партнерами-единомышленниками над созданием инициативы "Климат, окружающая среда, мир и безопасность". Эта группа будет предпринимать конкретные и оперативные действия, [вырабатывать] подходы и решения, которые помогут справиться с климатическими и экологическими рисками для мира и стабильности во всем мире. С этой целью в настоящей декларации излагается план действий", - говорится в документе.

Программа предполагает, что страны G7 будут согласовывать политику для устранения последствий изменения климата для мира и безопасности, соблюдать Парижское соглашение и Климатический пакт Глазго.

Кроме того, государства "семерки" будут поддерживать страны и регионы, на стабильность и мир которых влияют риски, связанные с климатом и окружающей средой, производить обмен опытом, сотрудничать с целью принятия оперативных мер в поддержку стабильности и мира.