"Айнтрахт" по пенальти одолел "Рейнджерс" и стал победителем Лиги Европы

«Айнтрахт» выиграл у «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Матч прошел в Севилье и завершился серией пенальти, передает Trend со ссылкой на Матч.

На 57-й минуте встречи клуб из Глазго открыл счет во встрече после грубой ошибки обороны соперника — отличился Джо Арибо. «Айнтрахт» отыгрался 12 минут спустя после точного удара в исполнении Рафаэля Борре.

В дополнительное время команды не смогли отличиться.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Айнтрахта». Единственный промах с точки совершил звездный игрок шотландского клуба Аарон Рэмзи.

«Айнтрахт» впервые с 1980 года завоевал европейский кубок.