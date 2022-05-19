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"Айнтрахт" по пенальти одолел "Рейнджерс" и стал победителем Лиги Европы

В мире Материалы 19 мая 2022 02:23
"Айнтрахт" по пенальти одолел "Рейнджерс" и стал победителем Лиги Европы

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«Айнтрахт» выиграл у «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Матч прошел в Севилье и завершился серией пенальти, передает Trend со ссылкой на Матч.

На 57-й минуте встречи клуб из Глазго открыл счет во встрече после грубой ошибки обороны соперника — отличился Джо Арибо. «Айнтрахт» отыгрался 12 минут спустя после точного удара в исполнении Рафаэля Борре.

В дополнительное время команды не смогли отличиться.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Айнтрахта». Единственный промах с точки совершил звездный игрок шотландского клуба Аарон Рэмзи.

«Айнтрахт» впервые с 1980 года завоевал европейский кубок.

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