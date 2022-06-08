Сборная Англии вырвала ничью в концовке матча с Германией в Лиге наций

Сегодня, 7 июня на «Альянц-Арене» в Мюнхене завершилась встреча второго тура группы А Лиги наций между сборными Германии и Англии, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Команды не смогли выявить победителя - 1:1. Счет открыл немецкий полузащитник Йонас Хофманн. Отметим, что до этого тот же Хофманн сумел забить мяч, но после просмотра ВАР судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. На 88-й минуте нападающий англичан Гарри Кейн сравнял счет, реализовав пенальти.

В параллельном матче сборная Италии обыграла Венгрию со счетом 2:1.

Таким образом, сборная Италии, набравшая четыре балла, возглавляет турнирную таблицу.