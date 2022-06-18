Из-за проливных дождей на юге Китая погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате проливных дождей, обрушившихся на Гуанси-Чжуанский автономный район на юге КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на TACC, сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

По его информации, в 07:30 в субботу (02:30 мск) деревянный дом в деревне Гуду Жуншуй-Мяоского автономного уезда был разрушен из-за большого количества осадков, в результате чего пять человек пропали без вести. По данным на 17:00 (12:00 мск) были обнаружены тела четырех погибших. Поиски еще одного, с которым потеряна связь, продолжаются.

Проливные дожди обрушились на Жуншуй-Мяоский автономный уезд и уезд Жунъань в городском округе Лючжоу в пятницу вечером. Согласно прогнозу, сильные ливни будут идти в регионе до 21 июня.