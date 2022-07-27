«Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» в товарищеском матче

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с туринским «Ювентусом» в товарищеском матче, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе синих-гранатовых дубль оформил Усман Дембеле. За туринцев два мяча забил Мойзе Кин.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, набрав 73 очка. В первом туре Ла Лиги сине-гранатовые сыграют против «Райо Вальекано». Матч пройдет 14 августа.

Туринский «Ювентус» в серии А занял четвертое место, набрав 70 очков. В первом туре чемпионата Италии «Юве» сыграет с «Сассуоло». Игра пройдет 16 августа.