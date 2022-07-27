Проверку зерновозов будут проводить власти Турции - ООН

Проверки судов, которые будут перевозить украинское зерно через Черное море, будут проводить власти Турции при поддержке Совместного координационного комитета.

Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш) сообщил, что согласно достигнутой 22 июля договоренности при поддержке Совместного координационного комитета проверки судов будут проводиться турецкой стороной, а украинцы обеспечат безопасный проход через Черное море», - отметил Хак.

По его словам, судов будут проверять на наличие оружия на пути в украинские порты и из них.

«Совместный координационный центр, который занимается отслеживанием транспортировки зерна, расположен в здании Национального университета обороны в Стамбуле и состоит из 4-х отделений: Турция, Россия, Украина и ООН. Надеемся, что председатель Объединенного координационного комитета будет объявлен очень скоро», - добавил он.