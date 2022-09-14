"Бавария" пятый раз подряд обыграла "Барселону" в Лиге чемпионов

Германский футбольный клуб "Бавария" со счетом 2:0 победил испанскую "Барселону" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Мюнхене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Сане (54).

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский летом перешел в испанскую команду из "Баварии". В составе клуба из Мюнхена поляк выступал с 2014 года, за это время он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, восемь раз выигрывал чемпионат Германии, три раза - кубок страны, пять раз - суперкубок, один раз - клубный чемпионат мира. За "Баварию" нападающий забил 344 гола в 375 матчах.