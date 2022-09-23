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Месси выразил готовность рассмотреть предложение о возвращении в «Барселону»

В мире Материалы 23 сентября 2022 01:35 (UTC +04:00)
Месси выразил готовность рассмотреть предложение о возвращении в «Барселону»

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Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в испанскую «Барселону». Об этом сообщает Forbes, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, президент сине-гранатовых Жоану Лапорте звонил 35-летнему аргентинцу по поводу возможного возвращения в «Барселону». Лапорта извинился перед Месси за то, что ранее с ним не смогли продлить контракт.

Нападающий не стал обсуждать переход в данный момент. Он заявил, что не собирается уходить из «ПСЖ» до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

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