В Гаити впервые за три года зарегистрировали случай заражения холерой

Министерство здравоохранения и народонаселения Гаити подтвердило в воскресенье первый с 2019 года случай заражения холерой на территории карибской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения и народонаселения информирует население о новой вспышке холеры в стране. Принимая меры по предотвращению распространения заболевания, Министерство просит всех быть более бдительными и всегда соблюдать правила гигиены", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством в Facebook.

По данным Минздрава, в стране зафиксировали по меньшей мере восемь смертей из-за холеры за последнее время. "На данный момент мы зафиксировали восемь смертей. К сожалению, мы пока не можем точно подсчитать случаи смерти, потому что люди, умершие от болезни, ранее не имели доступа к медпунктам", - приводит слова представителя ведомства Лоре Адриана портал Haiti-24. Он также отметил, что еще по меньшей мере у 20 человек подозревают заражение холерой. Очаги инфекции находятся в столице страны - городе Порт-о-Пренс.